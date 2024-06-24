«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории
«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории Лончаром.
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«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории Лончаром.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Черногории и венгерского «Дебрецена» Стефаном Лончаром.
Срок соглашения 28-летнего хавбека с тольяттинским клубом не сообщается.
«Приветствуем Стефана и желаем ему успехов в составе “Акрона” на полях РПЛ», — говорится в сообщении клуба.
На протяжении карьеры Лончар также выступал за сербский «Рад» и «Нови Пазар», черногорскую «Сутьеску», а также хорватский клуб «Истра 1961». В активе хавбека 13 матчей в составе сборной Черногории.