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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории

«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории Лончаром.

Акрон
ДебреценПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Дебрецен"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Черногории и венгерского «Дебрецена» Стефаном Лончаром.

Срок соглашения 28-летнего хавбека с тольяттинским клубом не сообщается.

«Приветствуем Стефана и желаем ему успехов в составе “Акрона” на полях РПЛ», — говорится в сообщении клуба.

На протяжении карьеры Лончар также выступал за сербский «Рад» и «Нови Пазар», черногорскую «Сутьеску», а также хорватский клуб «Истра 1961». В активе хавбека 13 матчей в составе сборной Черногории.

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