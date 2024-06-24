«Акрон» объявил о контракте с футболистом сборной Черногории

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Черногории и венгерского «Дебрецена» Стефаном Лончаром.

Срок соглашения 28-летнего хавбека с тольяттинским клубом не сообщается.

«Приветствуем Стефана и желаем ему успехов в составе “Акрона” на полях РПЛ», — говорится в сообщении клуба.