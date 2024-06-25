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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил о трансфере боснийского вратаря Ханкича

«Ростов» достиг договорённости с болгарским «Ботевом» о трансфере голкипера Хидаета Ханкича. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

Ростов
«Ростов» объявил о трансфере боснийского вратаря Ханкича | Источник: Чемпионат.com

«Приветствуем Хидо в составе “Ростова”! Желаем надёжно защищать наши ворота!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что клуб из Ростов-на-Дону согласовал с Хидаетом Ханкичем контракт на два года с опцией продления ещё на год.

29-летний Ханкич провёл за болгарский клуб «Ботев» 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи.

Напомним, этим летом стан ростовчан покинули вратари Сергей Песьяков и Никита Медведев.

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