«Рубин» объявил о подписании вратаря Евгения Ставера

Голкипер в статусе свободного агента подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под номером «35».

Минувший сезон 26-летний Евгений Ставер провёл в «Енисее», за который он выступал с лета 2022 года. Всего за красноярскую команду он отыграл 49 матчей, в 12 из которых сохранил ворота «Енисея» в неприкосновенности. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ставера составляет € 500 тыс.