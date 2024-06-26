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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» согласовал с «Бетисом» трансфер Виллиана Жозе — Фабрицио Романо

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе переходит в московский «Спартак», информирует журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Спартак
Бетис
«Спартак» согласовал с «Бетисом» трансфер Виллиана Жозе — Фабрицио Романо | Источник: Getty Images

По данным источника, сделка близка к завершению после улаженных последних деталей. «Бетис» получит за трансфер € 3 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит около € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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