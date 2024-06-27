«Зенит» определился с будущим Нуралы Алипа
В агентстве Player Career Management, представляющем интересы центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили, что клуб в ближайшее время предложит футболисту новый контракт, передают Vesti.kz.
В агентстве Player Career Management, представляющем интересы центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили, что клуб в ближайшее время предложит футболисту новый контракт, передают Vesti.kz.
Стороны уже обсудили все детали нового соглашения.
«Нуралы, как игроку сборной, дали больше дней на отдых. Сейчас игрок улетел в Актау. На днях он вылетит в Санкт-Петербург и прибудет в расположение клуба. Мы, в свою очередь, обсудили все детали контракта Алипа с “Зенитом” — клуб уже готовит новое предложение игроку. Пока мы не видели все на бумаге, но существенные улучшения в новом договоре будут», — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.
Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в начале 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний контракт провел за петербургскую команду 37 матчей и забил 1 гол, заработав 5 желтых карточек.