«Зенит» определился с будущим Нуралы Алипа

«Нуралы, как игроку сборной, дали больше дней на отдых. Сейчас игрок улетел в Актау. На днях он вылетит в Санкт-Петербург и прибудет в расположение клуба. Мы, в свою очередь, обсудили все детали контракта Алипа с “Зенитом” — клуб уже готовит новое предложение игроку. Пока мы не видели все на бумаге, но существенные улучшения в новом договоре будут», — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.