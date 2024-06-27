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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Джикии: Сомневаюсь, что он продолжит карьеру в России

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-игрока «Спартака» Георгия Джикии, высказался о том, где игрок продолжит свою карьеру.

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Агент Джикии: сомневаюсь, что он продолжит карьеру в России | Источник: Чемпионат.com

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время — мы все расскажем», — приводит слова Шпинёва РБ Спорт.

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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