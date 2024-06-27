Дебютант РПЛ «Акрон» разгромил турецкий клуб со счетом 10:0
Футболисты тольяттинского «Акрона» в контрольном матче на сборах в Турции одержали разгромную победу над местной командой «Испарта 32».
Футболисты тольяттинского «Акрона» в контрольном матче на сборах в Турции одержали разгромную победу над местной командой «Испарта 32».
Дебютант РПЛ разгромил команду третьего турецкого дивизиона со счетом 10:0.
По дублю оформили Максим Палиенко, Никита Глушков и Сергей Грибов. По одному мячу забили Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.
Контрольный матч
«Акрон» — «Испарта 32» — 10:0 (6:0)
Голы: 1:0 Палиенко (6), 2:0 Эльдарушев (13), 3:0 Глушков (34), 4:0 Палиенко (37), 5:0 Глушков (45), 6:0 Савичев (45), 7:0 Дмитриев (49), 8:0 Грибов (57), 9:0 Грибов (75), 10:0 Холодов (76).
«Акрон»: Волков (Васютин, 46), Витор (Пестряков, 66), Анджелкович (Алёхин, 46), Пестряков (Дмитриев, 46), Савичев (Криворучко, 46), Чалигава, Палиенко (Лончар, 66), Лончар (Болдырев, 46), Данилин (Холодов, 46), Глушков (Картоев, 46), Эльдарушев (Грибов, 45).