Карпин — о победе над «Факелом»: «Просил вратарей не выбивать мячи за центр поля»

«Не сказал бы, что игра сильно поменялась во втором тайме. В первой половине ход матча больше зависел от уровня сопротивления. Как оценю дебют Кучаева? В таких матчах нельзя оценивать футболистов. Сейчас все под нагрузками, тоже самое можно сказать и про вратарей. Мы провели по одной тренировке на оборону и атаку. Сейчас самое главное, чтобы мы были готовы и никто не получал травмы. Если бы мы проиграли 0:3 — вообще ничего страшного. Вратари привыкают к моим требованиям. Сложности возникают. Особенно, когда голкипера просишь не выбивать мячи за центр поля», — сказал Карпин клубной пресс-службе.