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10:00 (мск), источник: Sport24

Джикия продолжит карьеру за границей, новичок РПЛ подписал футболиста «Спартака». Главные трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Химки
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Источник: РИА "Новости"

Что в России

Глушаков стал футболистом «Химок»

Источник: РИА "Новости"

«Химки» заключили контракт с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает пресс-служба клуба.

Глушаков уже выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. Он провел за команду 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 5 голевых передач. Хавбек является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака».

Жемалетдинов присоединился к ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Рифат Жемалетдинов приступил к тренировкам в составе ЦСКА в Новогорске. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

27-летний футболист стал свободным агентом после ухода из «Локомотива» этим летом. По данным СМИ, Жемалетдинов ведет переговоры с ЦСКА о заключении контракта по схеме «2+1».

«Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Также в расположение ЦСКА вернулись Аббосбек Файзуллаев и Адольфо Гайч, который минувший сезон провел в аренде в «Ризеспоре».

«Краснодар» приобрел Козлова у «Балтики»

Источник: ФК "Краснодар"

Полузащитник Данила Козлов перешел в «Краснодар» из «Балтики». С 19-летним футболистом подписан контракт до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба «быков».

Козлов является воспитанником «Зенита». В начале 2024 года он был куплен «Балтикой». В составе калининградцев Козлов провел 15 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

Джикия продолжит карьеру не в России

Источник: Чемпионат.com

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, где может продолжить карьеру защитник, являющийся свободным агентом.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время — мы все расскажем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Джикия защищал цвета «Спартака» с января 2017 года, с тех пор он сыграл в 214 встречах и забил пять мячей. В составе красно-белых становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Красно-белые не стали предлагать 30-летнему футболисту новый контракт.

Ранее Sport24 сообщал, что Джикия Джикия был предложен нескольким клубам турецкой Суперлиги.

«Акрон» подписал Джурасовича из сербского «Спартака»

Источник: Соцсети

По информации Sport24, полузащитник «Спартака» из Суботицы Алекса Джурасович перешел в «Акрон». Сумма трансфера составила €600 тыс. + 10% в случае перепродажи футболиста.

Контракт рассчитан до лета 2028 года. Сербский игрок в скором времени присоединится к «Акрону» на сборах в Турции. Одним из первых о готовящемся трансфере сообщил инсайдер Иван Карпов.

Джурасович является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне 21-летний опорник провел 34 матча, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. В активе Джурасовича 5 матчей за молодежную сборную Сербии.

«Локомотив» ведет переговоры по трансферу нападающего «Шальке»

Источник: Tim Rehbein/picture alliance via Getty Images

Нападающий «Шальке» Кенан Караман ведет переговоры с «Локомотивом». «Мы общаемся с “Локомотивом” по переходу Кенана», — сообщили корреспонденту Sport24 в агентстве EMG Mundial, представляющем интересы нападающего «Шальке» Кенана Карамана.

Ранее Transfer Nabzi сообщил, что, помимо российского клуба, к Караману проявляет интерес турецкий «Трабзонспор». «Шальке» просит за своего игрока около 3 миллионов евро. В минувшем сезоне Караман, имеющий турецкое и немецкое гражданство, забил 13 голов во Второй Бундеслиге.

«Спартак» объявил об уходе Классена

Источник: РИА "Новости"

Защитник Леон Классен покинул «Спартак». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист был куплен красно-белыми у «Тироля» в начале 2022 года. Классен провел за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча, стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.

До 2021 года Классен выступал в Германии. За его плечами несколько матчей за юношескую сборную России различных возрастов.

Что в Европе и мире

Бывший капитан «Реала» будет играть в Саудовской Аравии

Источник: РИА "Новости"

Бывший капитан «Реала» Начо Фернандес перешел в саудовскую «Аль-Кадисию». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В новой команде 34-летний футболист будет играть под 6-м номером. В «Аль-Кадисию» Начо перешел на правах свободного агента.

С 26 трофеями Начо — самый титулованный футболист в истории «Реала». Испанец — один из пяти футболистов в истории, которому 6 раз удавалось выиграть Лигу чемпионов.

Начо Фернандес является воспитанником «Реала». На его счету 364 матча в составе мадридского клуба, 16 голов и 10 результативных передач.

Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»

Источник: РИА "Новости"

Защитник «Удинезе» и сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за ЦСКА, может продолжить карьеру в «Интере». Как сообщает Corriere dello Sport, миланский клуб всерьез интересуется 25-летним словенцем, который вместе со своей национальной командой вышел в плей-офф Евро-2024 и произвел на нерадзурри впечатление своей игрой в сборной.

В минувшем сезоне Бийол провел 24 матча за «Удинезе» в Серии А. Его контракт с клубом из Удине рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год и выиграл с армейцами Суперкубок России.

«Реал» интересуется защитником сборной Италии

Источник: Reuters

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори, сообщает La Gazzetta dello Sport. Как отмечает источник, основным конкурентом «сливочных» в борьбе за 22-летнего футболиста является «Ювентус», который возглавил бывший главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Калафьори в 30 млн евро, однако «Болонья» готова расстаться с футболистом не менее чем за 40 млн.

В минувшем розыгрыше Серии А Калафьори отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 30 матчах.

Автор: Владимир Менес

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