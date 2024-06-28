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15:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салихова — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Он далеко не последний, кто решит сменить клуб»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Идет конкретный подогрев к уходу Соболева в стан соперника. Вернее, “Спартак” “Зениту” больше не соперник, ни в медиа плане, ни в спортивном. Традиционные клубные Telegram-каналы закидывают фейковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда “фас”, нужно обелить и Малышева и Амарала. Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за “Спартак”?

Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто “Зенит” перебил по деньгам, а Соболев — Иуда. Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время», — сказала «СЭ» Салихова.

28 июня появилась информация, что «Зенит» хочет купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать его за 30. Затем обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил, что у руководства красно-белых пока нет решения, отпускать ли Соболева в питерский клуб.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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