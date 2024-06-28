«Ну как Соболев может усилить “Зенит”?! Вот Кордоба — другое дело». Мнение Орлова | Источник: Спорт-Экспресс

— Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! — говорит Орлов. — Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев…

— Почему вы в него не верите?

— По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?

— В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?

— Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет — еще ладно… Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?

— Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.

— Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара». Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно!

— Почему? Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?

— Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?

— В РПЛ — пять.

— Ну вот и какая от него будет польза? Он же мало играл, немного забил.

— Мало играл из-за сложных отношений с Абаскалем.

— Джикия вообще не играл. Ну и что? Почему он сейчас не может найти себе клуб? Не знаете?

— Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».

— Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.

— А какое будущее у Ивана Сергеева? Он останется в команде?

— Вопрос тонкий, сложный… Пока он не попадает в расклад. Перспектив маловато. Посмотрим, что будет дальше. Иван почему-то остановился в своем росте, ему трудно себя проявить. Тоже ограничен.

— «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?

— Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так… Поживем — увидим.

— Кокорин был талантливее?

— Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.