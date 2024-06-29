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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Шинником»

Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и ярославский «Шинник».

ЦСКА
ШинникПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ПФК ЦСКА

Команды играли на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Автором результативной передачи стал Кирилл Глебов. На 38-й минуте белорусский защитник «Шинника» Глеб Якушевич отыграл один мяч. На 84-й минуте форвард армейцев Тамерлан Мусаев забил второй мяч красно-синих.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. «Шинник» занял седьмое место в Мелбет Первой Лиге.

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