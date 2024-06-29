ЦСКА вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Шинником»

Команды играли на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Автором результативной передачи стал Кирилл Глебов. На 38-й минуте белорусский защитник «Шинника» Глеб Якушевич отыграл один мяч. На 84-й минуте форвард армейцев Тамерлан Мусаев забил второй мяч красно-синих.