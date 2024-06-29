«Акрон» объявил о подписании экс-защитника «Бенфики»

«Приветствуем Родриго Эсковаля в нашем клубе и желаем ему успехов!», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале.

27-летний защитник ранее выступал за хорватские «Истру 1961» и «Риеку», а также греческие «Анортосис» и «Волос». Последним клубом Родриго была португальская «Визела».