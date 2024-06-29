Гол Смолова помог «Краснодару» обыграть махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
«Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 2:0.
Краснодар
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«Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 2:0.
Встреча проходила в непривычном формате. Футболисты сыграли два тайма по 45 минут и один — 30 минут.
Голы забили Никита Кривцов и Федор Смолов.
34-летний Смолов впервые отличился за «быков» после возвращения в клуб.
В следующем матче черно-зеленые сыграют с «Ростовом» 6 июля, а махачкалинское «Динамо» встретится с этим же соперником, но тремя днями ранее.