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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Смолова помог «Краснодару» обыграть махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 2:0.

Краснодар
Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Краснодар"

Встреча проходила в непривычном формате. Футболисты сыграли два тайма по 45 минут и один — 30 минут.

Голы забили Никита Кривцов и Федор Смолов.

34-летний Смолов впервые отличился за «быков» после возвращения в клуб.

В следующем матче черно-зеленые сыграют с «Ростовом» 6 июля, а махачкалинское «Динамо» встретится с этим же соперником, но тремя днями ранее.

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