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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» объявил о подписании Александара Юкича

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника Александара Юкича, ранее выступавшего за «Сочи».

Сочи
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«Рубин» объявил о подписании Александара Юкича | Источник: Чемпионат.com

Источники «Чемпионата» сообщали, что полузащитник подпишет контракт с казанцами на четыре года с зарплатой € 600 тыс. в год.

Напомним, Юкич присоединился к «Сочи» зимой 2024 года. В рамках Российской Премьер-Лиги минувшего сезона 23-летний хавбек провёл 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийского футболиста в € 800 тыс.

«Сочи» по итогам прошлого сезона вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв последнее место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» стал восьмым. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка по результатам 30 матчей.

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