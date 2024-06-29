«Рубин» объявил о подписании Александара Юкича | Источник: Чемпионат.com

Источники «Чемпионата» сообщали, что полузащитник подпишет контракт с казанцами на четыре года с зарплатой € 600 тыс. в год.

Напомним, Юкич присоединился к «Сочи» зимой 2024 года. В рамках Российской Премьер-Лиги минувшего сезона 23-летний хавбек провёл 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийского футболиста в € 800 тыс.