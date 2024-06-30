Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Замена Венделу за 25 миллионов евро. Кто такой Иван Илич, которого хочет «Зенит»?

Потенциальный сербский новичок.

Зенит
ТориноПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Agency/Getty Images

Долгие поиски

Сине-бело-голубые не останавливаются. До старта чемпионата России три недели, а «Зенит» уже почти укомплектовал обойму на сезон. Петербуржцы укрепили четыре важные позиции: подписали контракты с вратарем Евгением Латышонком, двумя фланговыми защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым, а также с атакующим хавбеком Максимом Глушенковым. Но это еще далеко не конец их трансферной кампании.

«Зенит» уже не первый месяц ищет футболиста в середину поля. Поиски начались еще прошлым летом, когда Петербург покинул Далер Кузяев, а Вендел поздно вернулся из Бразилии по совсем не уважительным причинам. Да, год назад клуб перехватил у «Локомотива» Коваленко, но за сезон он так и не выкарабкался со скамейки запасных. Замена Кузяеву все еще не найдена, а Вендел остается ликвидным товаром на рынке и в любой момент может уйти — при достойном предложении.

С конца весны «Зенит» активно включился: ходили слухи об интересе к опорнику «Ростова» Глебову, далеко зашли переговоры с «Бешикташем» по трансферу португальца Жедсона Фернандеша. Новый кандидат — 23-летний полузащитник сборной Сербии Иван Илич.

Из «Црвены Звезды» в «Манчестер Сити»

Илич — полузащитник «Торино». У него любопытная карьера: начинал в родном Нише, в 2016 году перебрался в «Црвену Звезду», причем уже в 16 лет дебютировал за нее в чемпионате Сербии и стал самым молодым игроком в истории клуба. В 2017-м Илич оказался в «Манчестер Сити», где, правда, не закрепился: после серии аренд перебрался в Италию, а именно в «Верону».

Там он и сделал себе имя, пробрался в сборную Сербии, за которую сыграл на чемпионате мира в Катаре, а затем отправился на повышение — в «Торино». По данным Transfermarkt, в прошлом году туринцы заплатили за Илича 16,5 миллиона евро. Но сейчас в прессе мелькают другие суммы.

По информации Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за хавбека 25 миллионов евро, а самому Иличу предлагает зарплату в 3 миллиона евро в год. Источник добавляет, что боссы «Торино» уже согласились продать серба и сейчас идут переговоры «Зенита» с его агентами. Tuttosport рапортует о баснословном предложении: жилье в престижном районе, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелетов в Белград и обратно.

Иван Илич (№ 17) | Источник: Reuters

Зачем он Семаку?

25 миллионов евро — гигантские деньги для современного российского футбола, находящегося в изоляции. В последний раз клуб РПЛ тратил аналогичную сумму на покупку игрока в январе 2022 года — «Зенит» за те же деньги купил нападающего Юри Алберто. Поэтому очевидно, что сине-бело-голубые берут Илича под основу.

Стоит отметить, что характеристики серба соответствуют стартовому составу «Зенита». Он левша. Классический игрок центра поля: может закрыть место опорника, а может выйти на позиции «восьмерки». Высокий (186 сантиметров), но при этом хорошо координирован и обладает отличной скоростью для своего роста. Техничен: может самостоятельно продвинуть мяч, а может сделать передачу вразрез. Физически крепок, хорошо ставит корпус. Часто исполняет стандартные положения: в матче со Словенией на Евро-2024 Илич отдал голевую передачу на Йовича прямо с углового.

Стоит отметить, что серб любит рисковать и нередко делает слишком авантюрные передачи, которые могут обернуться контратаками. Еще у него достаточно слабая правая нога — ей Илич толком не пользуется.

Безусловно, такой игрок нужен «Зениту». Но как совместить Илича, Вендела, Барриоса и Клаудиньо на поле? Это самый важный вопрос: никто из них не может сидеть в запасе, а значит, есть вероятность, что кто-то уйдет.

Всех не уместить

Не факт, что Петербург покинет именно Вендел. В конце сезона бразилец несколько раз повторял, что не собирается никуда уходить, да и сейчас прилетел на сборы вовремя, в отличие от прошлого лета. Есть вероятность, что уйдет Клаудиньо — он в последнем чемпионате играл, мягко говоря, не так вдохновенно, как в первом, и зимой намекал бразильским СМИ на возможный трансфер во «Фламенго».

Если все-таки представить упомянутый выше квартет вместе на поле, то возникнут проблемы — как с балансом, так и с лимитом на легионеров. При таком раскладе сине-бело-голубым придется жертвовать Дугласом Сантосом, Артуром или Педро, а Глушенков превратится в латераля и будет заперт на фланге — в середине поля и так хватает исполнителей.

Источник: Спорт-Экспресс

Альтернативный вариант тоже полон минусов: «Зенит» переходит на узкую схему с ромбом в центре поля (Семак использовал ее несколько лет назад), где нет места для вингеров, а их у сине-бело-голубых полно. Кроме того, в этом модуле Глушенков становится вторым нападающим, как в «Крыльях Советов».

Источник: Спорт-Экспресс

Все это говорит о том, что Вендела, Барриоса, Клаудиньо и Илича на поле одновременно не уместить. Если серб все-таки перейдет в «Зенит», то это будет означать практически неизбежный уход кого-то из его южноамериканских конкурентов. Сине-бело-голубые существенно меняются перед столетием.

Гоша Чернов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Англия сохранит осторожный стиль и в плей-офф.
Германия победила Данию. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Бобровский — о победе в Кубке Стэнли
Футбольный гром не грянул. ВАР развернул игру, Германия дожала Данию
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь