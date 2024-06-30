Московское «Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Встреча состоялась в Химках на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Ахмата».

Нападающий грозненского клуба Гамид Агаларов на 41-й минуте открыл счёт в матче. На 50-й минуте игрок москвичей Максим Балахонов отправил мяч в свои ворота, что позволило «Ахмату» удвоить преимущество в счёте. Нападающий Бернард Бериша на 65-й минуте довёл дело до разгрома. Динамовцы так и не смогли распечатать ворота соперника.