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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».

Динамо
Ахмат
Источник: https://t.me/akhmatgrozny

Встреча состоялась в Химках на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Ахмата».

Нападающий грозненского клуба Гамид Агаларов на 41-й минуте открыл счёт в матче. На 50-й минуте игрок москвичей Максим Балахонов отправил мяч в свои ворота, что позволило «Ахмату» удвоить преимущество в счёте. Нападающий Бернард Бериша на 65-й минуте довёл дело до разгрома. Динамовцы так и не смогли распечатать ворота соперника.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги динамовцы заняли третье место в турнирной таблице. Грозненцы стали 10-ми.

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