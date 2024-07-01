Агент Шпинёв: жаль болельщиков «Локомотива», финансирование клуба перекрыто — денег нет

«Жаль болельщиков и поклонников “Локомотива”. Это прекрасный, стабильный и семейный клуб с классной школой и базой. Но он превращается в нечто себе подобное. Скорее всего, в ближайшем будущем клуб будет бороться за другие места.



Раньше здесь играли Гильерме, Фарфан, братья, Крыховяк. А сейчас… Почувствуйте разницу сами. Нынешняя команда не может конкурировать за первые места. Финансирование клуба полностью перекрыто, денег нет», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.