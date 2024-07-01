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17:35 (мск), источник: Sport24

«Акрон» объявил о переходе Джурасовича из сербского «Спартака»

Полузащитник Алекса Джурасович стал игроком «Акрона». Переход 21-летнего сербского футболиста подтвердила пресс-служба тольяттинского клуба.

Акрон
«Акрон» объявил о переходе Джурасовича из сербского «Спартака» | Источник: Sport24

О деталях сделки не сообщается. По информации Sport24, опубликованной ранее, стороны заключили контракт до лета 2028 года, а сумма трансфера составила €600 тыс. + 10% в случае перепродажи футболиста.

Джурасович является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне опорник провел 34 матча, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. В активе Джурасовича 5 матчей за молодежную сборную Сербии.

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