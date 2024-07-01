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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: Промес оставил большой след в «Спартаке». Жаль, что так с ним расстаются

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе нападающего Квинси Промеса из московского клуба.

Спартак
Мостовой: Промес оставил большой след в «Спартаке». Жаль, что так с ним расстаются | Источник: Чемпионат.com

«Жаль, что “Спартак” расстаётся с Промесом при такой ситуации. Квинси оставил большой след в этом “Спартаке”, но другое дело, что все знают, какая сейчас ситуация происходит с Промесом. Я думаю, если бы не это, то “Спартак” бы продлил контракт с Квинси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

1 июня красно-белые объявили об уходе Промеса. Соглашение между сторонами подошло к концу.

Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.

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