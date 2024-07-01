Мостовой: Промес оставил большой след в «Спартаке». Жаль, что так с ним расстаются
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе нападающего Квинси Промеса из московского клуба.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе нападающего Квинси Промеса из московского клуба.
«Жаль, что “Спартак” расстаётся с Промесом при такой ситуации. Квинси оставил большой след в этом “Спартаке”, но другое дело, что все знают, какая сейчас ситуация происходит с Промесом. Я думаю, если бы не это, то “Спартак” бы продлил контракт с Квинси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
1 июня красно-белые объявили об уходе Промеса. Соглашение между сторонами подошло к концу.
Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.
Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.