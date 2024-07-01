Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Все события
19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес — о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оставил свой комментарий под новостью клуба в социальных сетях о расставании с футболистом по истечении срока контракта.

Спартак
Промес — о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь» | Источник: Спорт-Экспресс

«Моя семья на всю жизнь», — написал голландец.

В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей. Контракт со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
В Hamster Kombat раскрыли новые комбо-карты на 30 июня — 1 июля
Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь!
Англия прошла Словакию в 1/8 финала Евро.
5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь