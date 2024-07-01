Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал разгром московского «Динамо» в контрольном матче

«Для первого раза более чем нормально. Есть много шероховатостей, были моменты, когда мы выпадали из игры. Учитывая, какой объем беговой и силовой работы мы проделываем, ожидаем улучшения качества нашей игры.



Я так скажу: у нас собрался довольно дружный коллектив, что чувствовалось и в конце прошлого сезона, когда мы объединились и выдержали удар. Мне понравилась реакция ребят: никто не ныл, все терпели и работали, несмотря на шесть дней двухразовых тренировок. Всё это выливается в характер в таких играх. У нас подобрался коллектив единомышленников, поэтому я хотел бы ребят поблагодарить за то, что они друг друга поддерживают, и поздравить их с победой», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».