Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Все события
19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал разгром московского «Динамо» в контрольном матче

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о разгромной победе своей команды в контрольном матче с московским «Динамо».

Ахмат
Динамо
Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал разгром московского «Динамо» в контрольном матче | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу грозненцев. В составе «Ахмата» отличились Гамид Агаларов, Лечи Садулаев и Бернард Бериша.

«Для первого раза более чем нормально. Есть много шероховатостей, были моменты, когда мы выпадали из игры. Учитывая, какой объем беговой и силовой работы мы проделываем, ожидаем улучшения качества нашей игры.

Я так скажу: у нас собрался довольно дружный коллектив, что чувствовалось и в конце прошлого сезона, когда мы объединились и выдержали удар. Мне понравилась реакция ребят: никто не ныл, все терпели и работали, несмотря на шесть дней двухразовых тренировок. Всё это выливается в характер в таких играх. У нас подобрался коллектив единомышленников, поэтому я хотел бы ребят поблагодарить за то, что они друг друга поддерживают, и поздравить их с победой», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Налоговая служба арестовала счета Хабиба из-за долга в 297 млн рублей
Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в его успех почти не верят
Грузия сотворила историю на Евро!
Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь