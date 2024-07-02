Семак: не могу говорить о переходе Соболева в «Зенит», но игрок силового плана не помешает | Источник: Чемпионат.com

«Не могу комментировать возможный переход Соболева в “Зенит”. Думаю, Александр Иванович более компетентен касательно наших селекционных новостей. Он же и главный ньюсмейкер. Я работаю с тем, с чем приходится.

Соболев или Кордоба? Сложно говорить. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые могут нас усилить. Нам точно не помешал бы игрок силового плана. А кто это будет, русский или иностранец, пока сказать сложно. И будет ли — тоже. Поживём — увидим«, — передает слова Семака корреспондент “Чемпионата” Ульяна Лапшова.