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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: не могу говорить о переходе Соболева в «Зенит», но игрок силового плана не помешает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил слухи о возможном переходе в санкт-петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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Семак: не могу говорить о переходе Соболева в «Зенит», но игрок силового плана не помешает | Источник: Чемпионат.com

«Не могу комментировать возможный переход Соболева в “Зенит”. Думаю, Александр Иванович более компетентен касательно наших селекционных новостей. Он же и главный ньюсмейкер. Я работаю с тем, с чем приходится.

Соболев или Кордоба? Сложно говорить. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые могут нас усилить. Нам точно не помешал бы игрок силового плана. А кто это будет, русский или иностранец, пока сказать сложно. И будет ли — тоже. Поживём — увидим«, — передает слова Семака корреспондент “Чемпионата” Ульяна Лапшова.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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