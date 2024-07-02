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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Мендес судится в Чили по делу о признании отцовства и об алиментах — источник

Чилийский полузащитник ПФК ЦСКА Виктор Мендес не прибыл в расположение московской команды на летних сборах из-за судебного разбирательства в своей стране по признанию отцовства и взыскании алиментов.

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Виктор Мендес судится в Чили по делу о признании отцовства и об алиментах — источник | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает чилийское издание AlAireLibre.

По данным источника, в июне 2024 года на Виктора Мендеса подала в суд его бывшая девушка София Пинто, которая требует признания отцовства футболиста над их сыном и взыскания алиментов. После прохождения теста ДНК установилось, что Виктор действительно является отцом ребёнка. Однако затем, по словам его девушки, Мендес решил затягивать судебный процесс, отказавшись признавать его своим сыном и платить алименты на ребёнка.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что чилийский полузащитник армейцев не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса с его участием в родной стране.

24-летний Мендес выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

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