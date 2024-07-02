Виктор Мендес судится в Чили по делу о признании отцовства и об алиментах — источник | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает чилийское издание AlAireLibre.

По данным источника, в июне 2024 года на Виктора Мендеса подала в суд его бывшая девушка София Пинто, которая требует признания отцовства футболиста над их сыном и взыскания алиментов. После прохождения теста ДНК установилось, что Виктор действительно является отцом ребёнка. Однако затем, по словам его девушки, Мендес решил затягивать судебный процесс, отказавшись признавать его своим сыном и платить алименты на ребёнка.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что чилийский полузащитник армейцев не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса с его участием в родной стране.