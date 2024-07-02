Источник: «Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса

По информации источника, тренерский штаб оренбургской команды принял данное решение в связи с тем, что 19-летний футболист вернулся в расположение клуба с лишним весом.

Чилиец рассказал, что теперь его «заставляют плавать в бассейне», чтобы он похудел до начала сезона РПЛ. По словам вингера, в результате интенсивных тренировок он уже сбросил вес.