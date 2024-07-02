Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
П 3:0
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса

«Оренбург» отстранил нападающего Жорди Томпсона от тренировок в общей группе, сообщает портал En Cancha.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Оренбург"

По информации источника, тренерский штаб оренбургской команды принял данное решение в связи с тем, что 19-летний футболист вернулся в расположение клуба с лишним весом.

Чилиец рассказал, что теперь его «заставляют плавать в бассейне», чтобы он похудел до начала сезона РПЛ. По словам вингера, в результате интенсивных тренировок он уже сбросил вес.

Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
В Hamster Kombat обновили комбо-карты на 1 и 2 июля 2024 года
Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь!
Какой будет Star Wars Outlaws — одна из самых ожидаемых игр 2024 года
5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь