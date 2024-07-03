Руководители футбола в России обсудили американский вариант развития лиги

Группа руководителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) вместе с Российским футбольным союзом (РФС) обсудила создание новой лиги закрытого типа, рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Например, пересмотреть формат проведения турнира. Так обсуждался вариант, при котором лига станет закрытой. Подразумевается, что в чемпионате примут участие 16 команд, которым из года в год будет гарантировано участие в лиге. В закрытой лиге клубы смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. В этой ситуации им нужно будет больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков и т. д.

В таком случае каждый клуб становится некой франшизой РПЛ. То есть лига задает клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги будет право отобрать клуб у региона или города, если он не тянет по заданным показателям. Такой формат может быть как в рамках существующей РПЛ, так и в отдельном варианте.

У этой идеи есть отрицательная сторона, например, то, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, говорят собеседники «РБК Спорт» из числа руководителей футбольных клубов РПЛ. Источник в УЕФА рассказал «РБК Спорт», что в союзе не информированы о планах по закрытию РПЛ, но отметили, что УЕФА не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Три источника, знакомых с ситуацией, рассказали «РБК Спорт», что среди обсуждаемых вариантов есть такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который заходит, должен соответствовать критериям, которые предложит Лига, предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости — то есть своего рода обоснование, почему клуб нужен лиге. По их словам, эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. А главное, если эту идею будет поддерживать РФС как футбольный регулятор. Но таким образом лига себя обезопасит от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Вместе с тем источники «РБК Спорт» отмечают, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 млрд руб. в год.

По их словам, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная. Однако они считают, что этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нету экономического базиса, да и другие изменения требуют больших инвестиций.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС и РПЛ.

Закрытые лиги распространены в Северной Америке. Яркие примеры: MLS — главная футбольная лига, где выступает Лионель Месси, НХЛ (Национальная хоккейная лига), МЛБ (Главная лига бейсбола) и НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). В 2021 году НФЛ подписала новые соглашения с CBS, NBC, ESPN, FOX и Amazon на сумму свыше $105 млрд. Именно такую сумму бродкастеры заплатят лиге за ТВ-права в течение 11 лет. «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года. Вещатель платил по 6,6 млрд руб. в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд руб. — в следующие два. Это самый крупный спортивный контракт с вещателем в истории российского спорта.

В апреле прошлого года генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров возглавил рабочую группу РПЛ по обсуждению структуры соревнований. В декабре в интервью «РБ-Спорт» он рассказал, что группа обсуждала вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые восемь команд по итогам гладкого чемпионата. При этом чемпионом становится победитель основного этапа, а не плей-офф.

В мае Пивоваров заявил, что тема не нашла поддержки ни у клубов, ни у РФС. «В такой ситуации нам остается продолжать и развивать то, что мы делаем, — будем монетизировать этот ресурс сами со своими единомышленниками и партнерами», — говорил он.