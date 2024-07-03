«Он никогда не был нами доволен». Игрок «Динамо» Махачкала — о Бердыеве

«Бердыев — топовый человек и тренер. Я не знаю, что ещё про него можно сказать. Настоящий профессионал своего дела, при нём каждый футболист добавил во всех элементах игры. Все при Бердыеве стали лучше.



Он никогда не был нами доволен (смеётся). Мы побеждали, играли “на ноль”, а он находил 20 моих ошибок в игре! Я думал, что приеду на следующую тренировку и он меня похвалит, а он критиковал! Но всё по делу. Он разбирал каждый эпизод, но это делало нашу игру лучше», — приводит слова Ковачевича интернет-портал Metaratings.