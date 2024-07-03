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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Кассьерра ответил, рассматривает ли вариант ухода из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант ухода из санкт-петербургского клуба.

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Кассьерра ответил, рассматривает ли вариант ухода из «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

Ранее СМИ сообщали об интересе к колумбийцу со стороны турецкого «Фенербахче». В то же время «Зениту» приписывали интерес к форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах про меня. В первую очередь я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня действующий контракт с “Зенитом”, поэтому я не рассматриваю вариант с уходом из команды», — приводит слова Матео Кассьерры Metaratings.

Напомним, Кассьерра был признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне‑2023/2024 по итогам голосования болельщиков. Всего колумбийский нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал семь голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх. В начале февраля «Зенит» продлил соглашение с 27‑летним колумбийцем до конца сезона‑2026/2027.

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