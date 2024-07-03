Кассьерра ответил, рассматривает ли вариант ухода из «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

Ранее СМИ сообщали об интересе к колумбийцу со стороны турецкого «Фенербахче». В то же время «Зениту» приписывали интерес к форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах про меня. В первую очередь я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня действующий контракт с “Зенитом”, поэтому я не рассматриваю вариант с уходом из команды», — приводит слова Матео Кассьерры Metaratings.