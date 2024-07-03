«Краснодар» подтвердил, что хавбек Баньяц отправился в аренду в «Бачка Топола»

Примечательно, что в «Краснодар» Баньяц перешёл как раз из «Бачка Топола». Этот переход состоялся в 2022 году.

В минувшем сезоне Михайло Баньяц провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. За национальную команду Сербии футболист заигран не был. За южан полузащитник выступает с 2022 года. Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы заняли второе место в таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».