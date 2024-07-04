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02:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебют Лунева, гол-красавец Лепского, 14 тысяч на трибунах. «Динамо» сыграло с «Партизаном»

Сербы оказались сильнее в серии пенальти.

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Дебют Лунева, гол-красавец Лепского, 14 тысяч на трибунах. «Динамо» сыграло с «Партизаном» | Источник: Спорт-Экспресс

Матч «Динамо» и «Партизана» — первый из серии встреч Братского Кубка, который бело-голубые организовали вместе с ЦСКА. Два московских клуба сыграют с двумя сербскими — в российскую столицу приехал также ОФК.

Идея логичная — заполнить паузу в чемпионате играми международного уровня. И порадовать болельщиков, ведь у фанатов «Динамо» и ОФК, а также ЦСКА и «Партизана» давние дружеские связи.

Бело-голубые вообще под этот турнир устроили в Петровском парке фестиваль, который открывали Тюкавин и Фомин. Люди могли приходить семьями, участвовать в различных активностях, послушать концерт, а перед началом матча взять автограф у известного сербского актера Милоша Биковича.

Подготовили организаторы сюрприз и на саму встречу — на поле в стартовом составе вышли Йован Танасьевич и Руслан Пименов, игравшие за «Динамо» 15−20 лет назад. Впрочем, это был лишь элемент шоу — ветераны провели на поле 5 минут, и их судья добавил к первому тайму, чтобы положенные полтора часа команды провели без всяких скидок.

Идеи сработали — на матч было продано более 14 тысяч билетов.

При этом болельщики увидели бело-голубых далеко не в сильнейшем составе. Бальбуэна, Маричаль, Чавес и Карраскаль — на Кубке Америки, и раньше чем через 2 недели не вернутся. Нгамалё и Фернандес с небольшими повреждениями. Не забудем также, что три футболиста покинули клуб после истечения контрактов — Шунин, Паршивлюк и Смолов.

Зато у Лички появилась отличная возможность посмотреть в деле ближайший резерв. Это тоже важно, потому что латиноамериканские сборники вряд ли будут готовы к первому туру РПЛ. Значит, надо наигрывать состав без них, сравнивать готовность футболистов. Кто скажем, выйдет в паре с Фернандесом в центре обороны против «Факела» 20 июля: Майсторович, Кутицкий, Лепский? Ответ должны дать матчи на Братском Кубке, а также предстоящая контрольная встреча со «Спартаком» 12 июля.

Новичок при этом у «Динамо» пока только один — голкипер Лунев. Он дебютировал против «Партизана», голов за час игры не пропустил, но и шансов для этого практически не возникло. У сербов было три хороших момента: Салданья дважды не дотянулся до прострела, а еще один опасный выпад гостей завершился ударом мимо ворот.

Бело-голубые атаковали куда больше и острее. Герой прошлого сезона Тюкавин дважды оказывался в позициях, из которых в минувшем сезоне исправно выжимал максимум. Сейчас Костя явно еще не на пике — оба раза в створ он не попал. Йованович выручал после ударов из выгодных позиций Макарова и Грулева, Фомин и Бителло пробили мимо из пределов штрафной, а Макаров залепил в перекладину.

Открыл же счет в итоге Лепский, у которого в активе 2 матча за основу. 19-летний центральный защитник после подачи углового с разворота так попал в «девятку», что и сам схватился за голову, и партнеры на скамейке запасных.

На 86-й минуте показалось, что «Динамо» решило все вопросы. Отличную комбинацию с участием Назаренко и Лесового завершил Грулев — 2:0.

Однако это расслабило москвичей — за пять минут сербы сравняли счет. Сначала отличный проход удался Северине, его прострел замкнул Николич. А в добавленное время Кудравец не сумел зафиксировать мяч, и Шчекич отправил его в пустые ворота. Этот же форвард успел еще и спасти команду на линии ворот после удара Назаренко.

2:2. А в серии пенальти сильнее оказался «Партизан».

Впрочем, счет сейчас отходит на второй план. В любом случае бело-голубые провели отличный спарринг с командой, которая 23 июля стартует в квалификации Лиги чемпионов матчем с киевским «Динамо». Подопечные Лички даже в сильно усеченном составе 85 минут владели полным преимуществом, создали много моментов, так что тренер и болельщики должны быть в целом довольны.

Константин Алексеев

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