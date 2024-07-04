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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» нацелен на четвертьфиналиста Евро-2024! Он разрывал «МЮ» и дрался с партнером

А на чемпионате Европы Актюркоглу забил Грузии.

Спартак
ГалатасарайПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Спартак» продолжает работать над усилением атаки перед стартом нового сезона. Вслед за нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе московский клуб может подписать четвертьфиналиста Евро-2024. Красно-белые нацелены на атакующего полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу.

Ещё в марте турецкое издание Fotospor сообщило, что «Спартак» сделал предложение, от которого «невозможно отказаться», по Актюркоглу. Как утверждал источник, московский клуб рассматривал 25-летнего турка в качестве замены Квинси Промесу и готов увеличить зарплату атакующего полузащитника в семь-восемь раз.

Затем в июне о трансфере Актюркоглу в «Спартак» написал Sabah. По информации этого издания, помимо красно-белых, на Керема претендуют также «Реал Сосьедад» и клуб из Саудовской Аравии, а «Галатасарай» хочет заработать на продаже своего полузащитника € 10 млн. Сам же игрок планировал принять решение о переходе после завершения Евро-2024.

По данным Metaratings, Керем не против переезда в Россию. Московскому и турецкому клубам ещё нужно решить ряд нюансов, прежде чем сделка будет закрыта. Контракт полузащитника с «Галатасараем» действует до лета 2026 года.

Источник: AP 2023

Возможный переход Актюркоглу в «Спартак» подтвердил и известный российский агент Герман Ткаченко.

«У “Спартака” громадный трансферный бюджет. € 50−60−70 млн. Я думаю, такой. Они всё сейчас будут опровергать, но я просто знаю. У “Спартака” есть деньги. И, насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который играет в “Галатасарае”, Керем Актюркоглу, может перейти в “Спартак”.

Томаш Амарал и Олег Малышев должны ответственно к этому подходить. Может, это на два окна, и мне важно, чтобы они его потратили, потому что сильный «Спартак» нужен всей лиге. И ничего страшного, что у «Зенита» 100-летие — надо бросать вызов«, — сказал Ткаченко в интервью в эфире “Коммент. Шоу”.

Основная позиция Актюркоглу — вингер. Он чаще действует на левом фланге, но имеет опыт выступлений и справа. Кроме того, может играть под нападающим. На Евро-2024 Керем неосновной игрок у сборной Турции, тем не менее уже забивал. В матче 1-го тура с Грузией, выйдя на замену за 10 минут до конца при счёте 2:1, Актюркоглу отправил мяч в пустые ворота в контратаке, после того как голкипер Георгий Мамардашвили убежал на стандарт в штрафную турок.

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Во 2-м туре Керем попал в стартовый состав на матч с Португалией, но был заменён на исходе часа игры при счёте 0:3. В игре 3-го тура с Чехией и в ⅛ финала с Австрией полузащитник выходил на замену на последние 15 минут. Вообще, за национальную команду он выступает с мая 2021 года. В 33 матчах забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Актюркоглу забил 12 мячей (три — с пенальти) и сделал шесть голевых передач в 37 матчах. Он третий в команде по сумме результативных действий после главной звезды «Галатасарая» Мауро Икарди и Дриса Мертенса. По сыгранному времени — седьмой (2479 минут).

По статистике Керем стал вторым в «Галатасарае» по точным кроссам (39) и пасам под удар (73), он в топ-3 по ударам (79), попаданиям в створ (29) и обводкам (32). Эти цифры отражают сильнейшие качества потенциального новичка «Спартака». Кроме того, Актюркоглу совершил в прошлом сезоне два результативных действия в шести матчах Лиги чемпионов. Он забил «Манчестер Юнайтед» и на «Олд Траффорд», и в Стамбуле. Это была первая Лига чемпионов в карьере турецкого полузащитника.

Источник: AP 2023

Актюркоглу отыграл за «Галатасарай» четыре сезона. В сентябре 2020 года стамбульский клуб подписывал его свободным агентом. За это время Керем попал в пару запоминающихся скандальных историй. В августе 2021-го он прямо на поле подрался с партнёром по «Галатасараю» Маркао. Бразилец что-то высказал турку — тот потребовал жестом заткнуться. В результате разозлившийся Маркао нанёс полузащитнику несколько ударов руками и лбом, после чего заработал удаление (с баном на восемь матчей!) и вынужден был публично извиняться.

А в мае 2024 года Актюркоглу устроил потасовку на разминке перед дерби с «Фенербахче». Ему не понравилось, что игрок соперника Мерт Яндаш показал болельщикам «Галатасарая» эмблему на своей футболке. Между футболистами возникла стычка, которая не переросла в массовую драку только благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности.

В «Галатасарае» Актюркоглу реализовал свои амбиции. Попал из стамбульского клуба в сборную Турции, в последние два сезона выигрывал с командой чемпионский титул. По словам Керема, ему особенно нравится взаимодействовать с Икарди, поскольку они кое в чём похожи.

Источник: AFP 2023

«Я чувствую себя комфортно, когда играю с Икарди, — признавался Керем. — Конечно, мне бы не хотелось обидеть других нападающих. Я хорошо нахожу общий язык со всеми. Но у нас с Икарди схожий стиль игры. Когда я получаю мяч, он бежит за спины защитникам. Когда он получает мяч, бегу я. Мы хорошо понимаем друг друга в этом смысле, у нас образовалась “химия”.

Возможно, теперь Актюркоглу будет искать «химию» с Виллианом Жозе в «Спартаке». У Керема есть все качества, которыми должен обладать классный вингер. Если турок приедет в РПЛ мотивированным, то может быть столь же успешен здесь, как его соотечественники — Гёкдениз Карадениз, Фатих Текке или Юсуф Языджи.

Актюркоглу уже забивал в России. В октябре 2021-го в матче группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» Керем поразил ворота Маринато Гильерме. Тот его гол принёс «Галатасараю» минимальную победу — 1:0.

Автор: Анатолий Романов

Австрия
1:2
Первый тайм: 0:1
Турция
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