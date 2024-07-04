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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Динамо» Лепский: Хоть у Шунина нет «Золотого мяча», но с Яшиным их можно сравнивать

Футболист «Динамо» Иван Лепский оценил значимость голкипера Антона Шунина в истории московского клуба.

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Игрок «Динамо» Лепский: хоть у Шунина нет «Золотого мяча», но с Яшиным их можно сравнивать | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, Шунина можно сравнивать с легендарным Львом Яшиным.

«Шунин — одна из самых больших легенд “Динамо”, которую я знаю. Антон — очень крутой и приятный в общении человек, сильный футболист. Удачи ему в дальнейшей карьере, буду за ним следить.

На поле Антон всегда держит тебя в концентрации, не можешь расслабиться — всегда подсказ и голос. Он вполне может быть близок к Яшину в иерархии “Динамо”. Хоть у Антона и нет “Золотого мяча”, но по опыту и карьерной лестнице их можно сравнивать», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне Антон покинул стан бело-голубых по истечении срока контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

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