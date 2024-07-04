Игрок «Динамо» Лепский: Хоть у Шунина нет «Золотого мяча», но с Яшиным их можно сравнивать

«Шунин — одна из самых больших легенд “Динамо”, которую я знаю. Антон — очень крутой и приятный в общении человек, сильный футболист. Удачи ему в дальнейшей карьере, буду за ним следить.



На поле Антон всегда держит тебя в концентрации, не можешь расслабиться — всегда подсказ и голос. Он вполне может быть близок к Яшину в иерархии “Динамо”. Хоть у Антона и нет “Золотого мяча”, но по опыту и карьерной лестнице их можно сравнивать», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.