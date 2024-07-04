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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» объявил о переходе Тимофеева из «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Локомотив
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Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме «1+1». Он будет выступать за «Локомотив» под 94-м номером.

Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Он провел за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» и «Спартак».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тимофеева в 2,5 миллиона евро.

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