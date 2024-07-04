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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Наумов: Трансфер Тимофеева в «Локомотив» усредняет команду и делает уровень ниже

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход в московский клуб полузащитника Артёма Тимофеева.

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Наумов: трансфер Тимофеева в «Локомотив» усредняет команду и делает уровень ниже | Источник: Чемпионат.com

«Тимофеев — игрок среднероссийского уровня. Он может сыграть надёжно или провалить игру — обычный футболист. Скорее всего, для “Локомотива” это игрок скамейки, а не стартового состава. К этому трансферу надо относиться именно так.

Конечно, трансфер Тимофеева в “Локомотив” усредняет команду и делает уровень немного ниже — это не Глушенков или Миранчук. Но таков вектор развития “Локомотива”. То, что сейчас происходит с командой — это не лучший вариант. Такое приведёт к тому, что команда опустится ниже той ступени, на которой сейчас стояла», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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