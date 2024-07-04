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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС сообщил о структурных изменениях в департаменте судейства

РФС объединил департаменты судейства и инспектирования под руководством Мажича.

Премьер-лига: таблица и календарь
РФС сообщил о структурных изменениях в департаменте судейства | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) принял решение объединить с сезона-2024/25 департаменты судейства и инспектирования, сообщается на сайте организации.

«В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из VAR-центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и системе видеопомощи арбитрам. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами», — говорится в заявлении.

Руководить структурой будет серб Милорад Мажич, возглавивший департамент судейства летом 2023 года. За независимую оценку действий арбитров продолжит отвечать экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, в которую помимо Мажича входят арбитр финала чемпионата мира по футболу — 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов 2015 года Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской конфедерации футбола Равшан Ирматов.

Возглавлявший департамент инспектирования Сергей Фурса продолжит работу в судейском комитете, которую будет совмещать с должностью советника генерального секретаря РФС.

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