В «Ростове» рассматривают возможность приобретения иностранных футболистов
Первый регистрационный период Российской премьер-лиги стартовал 24 июня.
Первый регистрационный период Российской премьер-лиги стартовал 24 июня.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. «Ростов» в летнее трансферное окно планирует подписать несколько новых игроков, рассматриваются в том числе и кандидатуры иностранных футболистов. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
Первый регистрационный период Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 24 июня, он завершится 12 сентября.
«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — сказал Рыскин.
В прошлом сезоне «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. В первом туре нового сезона клуб дома сыграет с ЦСКА, игра начнется в 20:00 мск.