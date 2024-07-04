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15:32 (мск), источник: ТАСС

В «Ростове» рассматривают возможность приобретения иностранных футболистов

Первый регистрационный период Российской премьер-лиги стартовал 24 июня.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. «Ростов» в летнее трансферное окно планирует подписать несколько новых игроков, рассматриваются в том числе и кандидатуры иностранных футболистов. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Первый регистрационный период Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 24 июня, он завершится 12 сентября.

«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — сказал Рыскин.

В прошлом сезоне «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. В первом туре нового сезона клуб дома сыграет с ЦСКА, игра начнется в 20:00 мск.

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