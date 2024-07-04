В «Ростове» рассматривают возможность приобретения иностранных футболистов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. «Ростов» в летнее трансферное окно планирует подписать несколько новых игроков, рассматриваются в том числе и кандидатуры иностранных футболистов. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Первый регистрационный период Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 24 июня, он завершится 12 сентября.

«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — сказал Рыскин.