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15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские клубы заплатили почти 80 млн рублей штрафов КДК РФС за два года

КДК РФС оштрафовал российские клубы на сумму в 78,8 млн рублей в 2022−23 годах.

Премьер-лига: таблица и календарь
Российские клубы заплатили почти 80 млн рублей штрафов КДК РФС за два года | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал российские клубы в 2022−23 годах на общую сумму в 78,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте РФС.

Большую часть полученной со штрафов суммы РФС направил на финансирование деятельности, связанной с детско-юношеским футболом — 69,8 млн рублей. Из этой суммы 37,9 млн ушло на содержание юношеских сборных команд.

Также РФС потратил один миллион рублей на организацию турнира болельщиков в рамках финала Кубка России и 8 млн рублей на подготовку контролеров-распорядителей.

Отмечается, что общая сумма штрафов за два года составила 0,1% от общей величины расходов клубов за один год.

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