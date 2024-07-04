Российские клубы заплатили почти 80 млн рублей штрафов КДК РФС за два года | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал российские клубы в 2022−23 годах на общую сумму в 78,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте РФС.

Большую часть полученной со штрафов суммы РФС направил на финансирование деятельности, связанной с детско-юношеским футболом — 69,8 млн рублей. Из этой суммы 37,9 млн ушло на содержание юношеских сборных команд.

Также РФС потратил один миллион рублей на организацию турнира болельщиков в рамках финала Кубка России и 8 млн рублей на подготовку контролеров-распорядителей.