Соболев вылетел с командой в Казахстан на матч с «Актобе» | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Александр Соболев отправился вместе с командой в Казахстан на выездной контрольный матч против местного «Актобе» на фоне сообщений СМИ о его возможном переходе в петербургский «Зенит», сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Спартаковцы отправились в Казахстан днем в четверг, матч против «Актобе» пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.