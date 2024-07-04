Соболев вылетел с командой в Казахстан на матч с «Актобе»
Соболев вылетел с командой в Казахстан на выездной контрольный матч с «Актобе».
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Соболев вылетел с командой в Казахстан на выездной контрольный матч с «Актобе».
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Александр Соболев отправился вместе с командой в Казахстан на выездной контрольный матч против местного «Актобе» на фоне сообщений СМИ о его возможном переходе в петербургский «Зенит», сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.
Спартаковцы отправились в Казахстан днем в четверг, матч против «Актобе» пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.
Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео прибытия футболистов и тренеров «Спартака» в аэропорт. Соболев был среди группы игроков, вылетавших в Казахстан. При этом новичок команды Виллиан Жозе на видео замечен не был.