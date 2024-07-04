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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Тюкавину со стороны «Болоньи» и «Жироны»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что у клуба нет предложений от «Болоньи» и «Жироны» по трансферу нападающего Константина Тюкавина.

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В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Тюкавину со стороны «Болоньи» и «Жироны» | Источник: Чемпионат.com

— Поступают ли предложения по Тюкавину из Европы? Нобель Арустамян сказал, что им интересуются «Болонья» и «Жирона».
 — Возможно, Нобелю и поступают предложения из «Жироны», но нам — нет, — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне сезоне Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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