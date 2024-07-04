В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Тюкавину со стороны «Болоньи» и «Жироны» | Источник:

— Поступают ли предложения по Тюкавину из Европы? Нобель Арустамян сказал, что им интересуются «Болонья» и «Жирона».

— Возможно, Нобелю и поступают предложения из «Жироны», но нам — нет, — приводит слова Гафина «Матч ТВ».