Гильерме объяснил, почему не состоялся его прощальный матч в «Локомотиве»

«Если бы я завершал карьеру, тогда сейчас могли бы сделать. Но из‑за того, что я не собираюсь завершать, не знаю.



Мне объявили о решении до игры с “Факелом”, это был предпоследний матч в сезоне. Оставались две игры: с “Факелом” и “Балтикой”. До игры с “Факелом” мы могли попасть в топ‑3. Мы эту тему даже обсудили с руководством, врать не буду. Я сказал, что команда борется за топ‑3, поэтому не знаю, стоит ли это делать. Может, это будет рискованным шагом, потому что я давно не играл. Если мы собираемся бороться за топ‑3, думаю, нет смысла», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».