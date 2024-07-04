Гильерме объяснил, почему не состоялся его прощальный матч в «Локомотиве»
Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, почему не был организован его прощальный матч.
Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, почему не был организован его прощальный матч.
Ранее футболист покинул клуб после завершения срока контракта. 38-летний голкипер провёл в «Локомотиве» 17 лет.
«Если бы я завершал карьеру, тогда сейчас могли бы сделать. Но из‑за того, что я не собираюсь завершать, не знаю.
Мне объявили о решении до игры с “Факелом”, это был предпоследний матч в сезоне. Оставались две игры: с “Факелом” и “Балтикой”. До игры с “Факелом” мы могли попасть в топ‑3. Мы эту тему даже обсудили с руководством, врать не буду. Я сказал, что команда борется за топ‑3, поэтому не знаю, стоит ли это делать. Может, это будет рискованным шагом, потому что я давно не играл. Если мы собираемся бороться за топ‑3, думаю, нет смысла», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Маринато Гильерме не провёл ни одного матча. На его счету пять игр в Фонбет Кубке России.