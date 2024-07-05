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09:54 (мск), источник: Sport24

Новичок ЦСКА Круговой: Цель — вернуться в сборную России

Новобранец московского ЦСКА, защитник Данил Круговой рассказал о желании вернуться в состав национальной сборной России.

ЦСКА
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Новичок ЦСКА Круговой: «Цель — вернуться в сборную России» | Источник: РИА "Новости"

На счету Кругового один матч за сборную России — против Киргизии в 2022 году.

— Общался с Карпиным по поводу сборной?
— Сейчас контактов с Валерием Георгиевичем не было. Но я ставлю цель — вернуться в сборную России. И все будет зависеть от меня, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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