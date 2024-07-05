Новичок ЦСКА Круговой: Цель — вернуться в сборную России

На счету Кругового один матч за сборную России — против Киргизии в 2022 году.

— Общался с Карпиным по поводу сборной?

— Сейчас контактов с Валерием Георгиевичем не было. Но я ставлю цель — вернуться в сборную России. И все будет зависеть от меня, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.