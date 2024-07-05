Защитник «Рубина» уехал в чемпионат Венгрии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник казанского «Рубина» Урош Дрезгич перешел на правах аренды в венгерский клуб «Диошдьер», сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги.

Сообщается, что арендное соглашение 21‑летнего серба с венгерским клубом рассчитано до конца сезона‑2024/25.

Дрезгич перешел в «Рубин» в сентябре и провел за казанскую команду две игры в Кубке России.