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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Рубина» уехал в чемпионат Венгрии

Защитник «Рубина» Дрезгич перешел на правах аренды в венгерский клуб «Диошдьер».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК Рубин

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник казанского «Рубина» Урош Дрезгич перешел на правах аренды в венгерский клуб «Диошдьер», сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги.

Сообщается, что арендное соглашение 21‑летнего серба с венгерским клубом рассчитано до конца сезона‑2024/25.

Дрезгич перешел в «Рубин» в сентябре и провел за казанскую команду две игры в Кубке России.

«Рубин» стартует в чемпионате РПЛ 22 июля гостевым матчем с «Нижним Новгородом».

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