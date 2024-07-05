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20:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Спартак
АктобеПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казахстанским «Актобе» в товарищеском матче со счетом 1:1. Встреча прошла в Актобе.

В составе хозяев голом отметился Максим Самородов (10-я минута). У «Спартака» гол забил Никита Чернов (47), голевой передачей отметился нападающий Александр Соболев.

Матч прошел в открытом режиме. 27 июня матч «Спартака» против московского «Торпедо» проходил в закрытом режиме, встреча стала первой для красно-белых под руководством 45-летнего сербского тренера Деяна Станковича, о назначении которого было объявлено в середине мая. Защитник «Спартака» Руслан Литвинов провел матч в защитной маске. В матче 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Оренбурга» Литвинов получил перелом одной из костей лицевого черепа.

Матч из-за простуды пропустил полузащитник красно-белых парагваец Хесус Медина. Новичок красно-белых бразилец Виллиан Жозе, перешедший из испанского «Бетиса», не прилетел на матч с командой. Нападающий тренируется по индивидуальной программе в Москве. В заявке «Спартака» также отсутствовал сербский защитник Срджан Бабич и костариканский нападающий Манфред Угальде, получившие дополнительные дни отдыха после выступления за национальные сборные на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.

Пост главного тренера «Актобе» занимает бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов, который провел 177 матчей в составе красно-белых. В его штабе работает еще один бывший игрок красно-белых — Юрий Ковтун, сыгравший за «Спартак» в 175 матчах во время игровой карьеры. В сезоне-2024/25 казахстанский клуб сыграет в квалификации Лиги конференций, его соперником по первому раунду станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины. После 12 туров «Актобе» занимает вторую строчку в чемпионате Казахстана, отставая от лидирующего клуба «Ордабасы» на три очка.

Предыдущий международный товарищеский матч «Спартака» против азербайджанского «Нефтчи» был отменен из-за теракта в «Крокус сити холле», встреча должна была пройти 23 марта в Баку.

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