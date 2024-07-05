«Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова

На второй матч предсезонки «Спартак» отправился на небольшие гастроли в Казахстан. «Актобе», который возглавляет Парфенов, занимает второе место в местном чемпионате; там сыграна половина сезона, и пауза между кругами — идеальный момент, чтобы собрать стадион на товарищеский матч. И если первая контрольная встреча при Станковиче (3:1 с «Торпедо» в Тарасовке) была закрытой, то спарринг с «Актобе» могли посмотреть все желающие.

В составе «Спартака» больше всего интересовало, есть ли в нем место Соболеву. Да, есть: форвард вышел с первых минут. Накануне он выложил пост с многозначительной цитатой на фоне видов Петербурга. Кто-то увидел в этом прямой намек на переход в «Зенит», о котором только и говорят весь последний месяц; а кто-то посчитал, что Соболев этими словами закрыл резонансную тему. Как бы то ни было, спартаковская «семерка» остается в команде и во втором товарищеском матче из двух выходит в стартовом составе.

Станкович расставил игроков по классической схеме 4−3−3. С «Торпедо», судя по всему, было то же самое, так что эта расстановка наверняка будет базовой для серба. Соболев, естественно, был на острие, хотя он в своей манере часто опускался в глубину и брал на себя функции плеймейкера.

Самые опасные моменты «Спартака» в первом тайме случились без непосредственного участия Соболева. Дважды из отличных позиций бил Зорин — сначала промахнулся, а затем справился вратарь. А еще запомнился удар подключившегося вторым темпом Мартинса, но в ворота он не попал.

Но все это были попытки «Спартака» отыграться: «Актобе» забил в самом начале. Уже на второй минуте Максименко показал, что он держит прекрасную форму концовки прошлого сезона, и не дал реализовать выход один на один, но команде Парфенова все же удалось забить быстрый гол. Проблемой для «Спартака» оказался розыгрыш штрафного с выводом на удар и последовавшее за ним добивание.

Отыгрался «Спартак» сразу после перерыва. При непосредственном участии Соболева: именно он прострелил на Чернова после подачи Бонгонды со штрафного. Со стандартами у красно-белых в прошлом сезоне были проблемы, и Станкович, судя по всему, обратил на это внимание. Буквально тут же Соболев должен был записать на свой счет второй ассист, но Зорин снова не попал из отличной позиции.

В игре с «Торпедо» Станкович поровну поделил время между двумя составами, здесь основа получила полтора тайма — замена в формате «11 на 11» была проведена во время паузы на водопой. Среди вышедших — два игрока из «Спартака-2» (Гузиев и Джебов уже выходили за первую команду в Тарасовке) и один из дубля. Это 18-летний вингер Плотников, выпускник академии красно-белых, забивавший в двух последних матчах молодежного первенства.

В оставшиеся полтайма хозяева смотрелись поинтереснее, но на табло под громким заголовком «Красно-белое дерби» так и остался счет 1:1. Хотя на последних секундах Джебов был близок к голу. Можно предположить, что стартовый состав «Спартака» в Актобе — это костяк, с которым Станкович будет входить в сезон. К которому надо будет добавить Бабича, Угальде, Виллиана Жозе. И, вероятно, кого-то еще из новичков. Все остальное — рабочие моменты. Ведь чем ярче «Спартак» проводит товарищеские матчи в межсезонье, тем хуже команда выступает в официальных играх. Это правило в последние годы почему-то работает при любом тренере.