Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
доп. время
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова

«Спартак» слетал в Казахстан и сыграл вничью с «Актобе».

Спартак
АктобеПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

На второй матч предсезонки «Спартак» отправился на небольшие гастроли в Казахстан. «Актобе», который возглавляет Парфенов, занимает второе место в местном чемпионате; там сыграна половина сезона, и пауза между кругами — идеальный момент, чтобы собрать стадион на товарищеский матч. И если первая контрольная встреча при Станковиче (3:1 с «Торпедо» в Тарасовке) была закрытой, то спарринг с «Актобе» могли посмотреть все желающие.

В составе «Спартака» больше всего интересовало, есть ли в нем место Соболеву. Да, есть: форвард вышел с первых минут. Накануне он выложил пост с многозначительной цитатой на фоне видов Петербурга. Кто-то увидел в этом прямой намек на переход в «Зенит», о котором только и говорят весь последний месяц; а кто-то посчитал, что Соболев этими словами закрыл резонансную тему. Как бы то ни было, спартаковская «семерка» остается в команде и во втором товарищеском матче из двух выходит в стартовом составе.

Станкович расставил игроков по классической схеме 4−3−3. С «Торпедо», судя по всему, было то же самое, так что эта расстановка наверняка будет базовой для серба. Соболев, естественно, был на острие, хотя он в своей манере часто опускался в глубину и брал на себя функции плеймейкера.

Источник: ФК "Спартак"

Самые опасные моменты «Спартака» в первом тайме случились без непосредственного участия Соболева. Дважды из отличных позиций бил Зорин — сначала промахнулся, а затем справился вратарь. А еще запомнился удар подключившегося вторым темпом Мартинса, но в ворота он не попал.

Но все это были попытки «Спартака» отыграться: «Актобе» забил в самом начале. Уже на второй минуте Максименко показал, что он держит прекрасную форму концовки прошлого сезона, и не дал реализовать выход один на один, но команде Парфенова все же удалось забить быстрый гол. Проблемой для «Спартака» оказался розыгрыш штрафного с выводом на удар и последовавшее за ним добивание.

Отыгрался «Спартак» сразу после перерыва. При непосредственном участии Соболева: именно он прострелил на Чернова после подачи Бонгонды со штрафного. Со стандартами у красно-белых в прошлом сезоне были проблемы, и Станкович, судя по всему, обратил на это внимание. Буквально тут же Соболев должен был записать на свой счет второй ассист, но Зорин снова не попал из отличной позиции.

В игре с «Торпедо» Станкович поровну поделил время между двумя составами, здесь основа получила полтора тайма — замена в формате «11 на 11» была проведена во время паузы на водопой. Среди вышедших — два игрока из «Спартака-2» (Гузиев и Джебов уже выходили за первую команду в Тарасовке) и один из дубля. Это 18-летний вингер Плотников, выпускник академии красно-белых, забивавший в двух последних матчах молодежного первенства.

В оставшиеся полтайма хозяева смотрелись поинтереснее, но на табло под громким заголовком «Красно-белое дерби» так и остался счет 1:1. Хотя на последних секундах Джебов был близок к голу. Можно предположить, что стартовый состав «Спартака» в Актобе — это костяк, с которым Станкович будет входить в сезон. К которому надо будет добавить Бабича, Угальде, Виллиана Жозе. И, вероятно, кого-то еще из новичков. Все остальное — рабочие моменты. Ведь чем ярче «Спартак» проводит товарищеские матчи в межсезонье, тем хуже команда выступает в официальных играх. Это правило в последние годы почему-то работает при любом тренере.

Автор: Олег Кошелев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мостовой дал прогнозы на четвертьфинал Евро-2024
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
5 июля пройдут матчи Евро-2024 Испания — Германия и Португалия — Франция
«Спартак» может подписать Актюркоглу, Киммих близок к переходу в «ПСЖ»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь