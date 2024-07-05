«Зенит» выкупил у «Локомотива» футболиста Изидора

Изидор провел предыдущий сезон в петербургском клубе на правах платной аренды с обязательным выкупом. По данным портала Transfermarkt, стоимость аренды составляла €1,35 млн, сумма выкупа контракта француза — €4 млн.

В прошедшем сезоне за «Зенит» Изидор провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Изидору 23 года, в «Локомотив» он перешел в 2022 году. Всего в составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До «Локомотива» нападающий выступал в командах «Монако», «Бастия-Борго» и «Стад Лаваль».