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22:57 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» выкупил у «Локомотива» футболиста Изидора

По данным портала Transfermarkt, сумма выкупа составила €4 млн.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Вильсон Изидор перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба бывшего клуба игрока московского «Локомотива».

Изидор провел предыдущий сезон в петербургском клубе на правах платной аренды с обязательным выкупом. По данным портала Transfermarkt, стоимость аренды составляла €1,35 млн, сумма выкупа контракта француза — €4 млн.

В прошедшем сезоне за «Зенит» Изидор провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Изидору 23 года, в «Локомотив» он перешел в 2022 году. Всего в составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До «Локомотива» нападающий выступал в командах «Монако», «Бастия-Борго» и «Стад Лаваль».

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