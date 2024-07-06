«Спартак» расстался с Кейта Бальде
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе сенегальского нападающего Кейта Бальде из команды.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе сенегальского нападающего Кейта Бальде из команды.
В прошедшем сезоне 29-летний сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол», где провел 24 матча и отдал одну результативную передачу.
«Желаем Кейта всего наилучшего!» — говорится в сообщении клуба.
Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. Всего он сыграл за «красно-белых» 19 матчей, в которых забил четыре гола.