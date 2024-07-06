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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Красич: Если бы Акинфеев уехал в Европу, он бы заиграл в топ-клубах

Бывший футболист московского ЦСКА Милош Красич высказался о карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

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Красич: если бы Акинфеев уехал в Европу, он бы заиграл в топ-клубах | Источник: Чемпионат.com

«Если бы Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. В этом я даже не сомневаюсь. Претендовал бы Игорь на золотой мяч? Сложно сказать, но всё возможно», — приводит слова Красича «РБ Спорт».

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. Всего за основную команду ЦСКА Акинфеев принял участие в 765 матчах во всех турнирах, 318 из которых отыграл «на ноль».

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 27 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».

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