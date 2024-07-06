Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

Краснодар
Ростов
«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче | Источник: Чемпионат.com

Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 13-й минуте. Отличился 18-летний полузащитник «Ростова» Илья Зубенко. На 59-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. На 65-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Николай Комличенко забил второй мяч ростовчан. На 82-й минуте форвард Джонатан Окоронкво принёс победу чёрно-зелёным — 3:2.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь