«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче

Первый гол в матче был забит на 13-й минуте. Отличился 18-летний полузащитник «Ростова» Илья Зубенко. На 59-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. На 65-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Николай Комличенко забил второй мяч ростовчан. На 82-й минуте форвард Джонатан Окоронкво принёс победу чёрно-зелёным — 3:2.