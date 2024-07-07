Сычев считает, что сборная Франции выиграет чемпионат Европы по футболу

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Франции станет победительницей чемпионата Европы по футболу в Германии, так как играет очень прагматично. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист французского «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев.

В четвертьфинале турнира французы обыграли португальцев (0:0, 5:3 — по пенальти). В полуфинальном матче сборная Франции встретится с командой Испании, игра пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

«Сборная Франции собственными силами забила ноль голов, в этом и заключается прагматизм, они в полуфинале, — сказал Сычев. — Понятно, что все ждут зрелищного футбола от них, но пока имеем то, что имеем, напряжение большое, поэтому такой футбол получается. Игра с португальцами скучная? Если говорить про зрелищность, конечно, матч с португальцами был в такой общей канве Евро, но мы видели матч между сборными Испании и Германии, другие валидольные игры, поэтому матч на матч не приходится. Как я говорил, ставлю на победу Франции, от слов не отказываюсь».

7 июля в Минске пройдет матч между сборными легенд России и Белоруссии, начало — в 16:30 мск. Игра будет приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Матч организован Российским футбольным союзом (РФС) совместно с Белорусской федерацией футбола.