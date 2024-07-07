Галактионов: У нас состоялся диалог с Гильерме, он заявил, что хочет играть

«Маринато Гильерме — легенда, человек, который формировал традиции “Локомотива”. Единственное, в последнее время у него были небольшие проблемы со здоровьем, но это вполне решаемо. Основной посыл был в том, что Маринато хочет играть, он об этом заявил. У нас с ним хорошие отношение, состоялся хороший диалог. А о переговорах — это на уровне игрока и руководителей клуба», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.